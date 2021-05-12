13 мая отмечается День памяти святителя Игнатия Брянчанинова, а по народному календарю Яков Теплый.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День памяти святителя Игнатия Брянчанинова

Святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский (в миру Димитрий Александрович Брянчанинов) родился в 1807 году в селе Покровском Вологодской губернии. Он происходил из дворянской фамилии Брянчаниновых, восходящего к боярину Михаилу Бренко, героя Куликовской битвы. Димитрия влекло монашескую жизнь, но отец отдал его в Главное военное инженерное училище в Санкт-Петербурге. Проходя учение, юноша задумался об относительности научных знаний и тщетности учености, которые не ведут к вечной жизни. В поисках истины он внимательно читал творения святых отцов Православной Церкви. В итоге Димитрий принял решение стать монахом и в 1831 году он был пострижен в монашество.

В 1861 году по прошение епископа Игнатия был освобожден по болезни. Считалось, что святитель мог видеть состояние души других людей. В круг его знакомых входили — А. С. Пушкин, В. А. Крылов, К. Н. Батюшков, М.И. Гнедич, протоиерей Петр Турчанинов, М.И. Глинка, Н. Гоголь, К. П. Брюллов, П. С. Нахимов и другие.

Яков Теплый

Церковь в этот день чтит Иакова Зеведеева — одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете. Он был старшим братом Иоанна Богослова. Иакова братьев Иакова и Иоанна называли по имени их отца Зеведея. Братья вместе с апостолом Петром считались ближайшими учениками Иисуса Христа. Только их Сын Божий сделал свидетелями своего Преображения.

Иакова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето быть солнечным. А если вечером звезды сойдут и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и обильным.

12 мая отмечали Международный день медицинской сестры, День экологического образования, Лаг ба-омер (еврейский праздник). У православных был День памяти девяти мучеников Кизических, а по народному календарю — Девять целителей.