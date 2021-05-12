На оккупированном Донбассе активно продолжается российская паспортизация населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Количество жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта, продолжает увеличиваться.

Соответствующее заявление сделала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта, угрожая увольнением с работы и проблемами с дальнейшим трудоустройством.

«Сейчас паспорта там получили почти 600 тысяч украинских граждан — это чиновники «органов местной власти», учителя, врачи. Действуют по принципу — если ты не получаешь паспорт — ты не работаешь», — пишет Денисова.

Ранее, в начале мая в РФ заявили, что российские паспорта получили почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса. В то же время почти 2 тысячам украинцев отказали в получении российского гражданства.

Как мы уже рассказывали ранее, в Организации Объединенных Наций в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс.

Тем временем, Нидерланды подают в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в катастрофе рейса MH17. Самолет с 298 людьми сбили над Донбассом в 2014 году.