Одной из ключевых угроз украинской безопасности являются олигархи, система которых начала формироваться сразу после независимости Украины.

Такое мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

«С годами олигархическая система, которая все больше укреплялась и заплывала финансовым коррупционным жирком, становилась все увереннее в себе и все наглее вмешивалась в украинскую политику. В результате страна на долгие годы оказалась надежно запертой в плотном олигархическом треугольнике – олигархическая экономика, которая порождала монополии и приводила к коррупции», – пишет чиновник.

Данилов считает, что именно олигархи вместе с чиновниками и силовиками тормозили развитие Украины.

«Сформированные олигархические группы через инкорпорированных во власть «своих правильных» кадров фактически приватизировали сектора отечественной экономики – газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающую сферы и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору. Монополии привели к глубинной коррупции», – подчеркнул он.

Также Данилов добавил, что Россия коррупционными путями «развращала украинский политический класс», сознательно уничтожала украинскую экономику, формируя собственные группы влияния и захватывая новые сегменты в политической, экономической, медийной, религиозной сферах жизнедеятельности государства.

«По мнению секретаря СНБО, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы – влияние на власть, отмечает он.

Как мы уже рассказывали ранее, Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов.

Также стало известно, что статус олигарха в Украине будут определять по семи критериям.