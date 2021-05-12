Мировая медицина постоянно движется вперед и развивается. Но это не мешает некоторым врачам продолжать ставить диагнозы, которых не существует в мировой практике.

» МедОбоз » решил покопаться в мифических диагнозах и рассказать о трех наиболее распространенных в Украине, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА .Синдром хронической усталости

Диагноз, который ставят практически каждому работающему украинцу.

Чаще всего его слышат те, кто приходит с жалобами на частые головные боли, бессонница, ухудшение памяти, слабость, апатию и т.д.

Все это и правда похоже на состояние усталости, поэтому устойчивые вышеописанные симптомы и назвали «синдромом хронической усталости».

И лечат это все успокаивающими, витаминами, а также иногда даже иммуномодуляторами и антидепрессантами.

На самом деле в Международном классификаторе болезней нет такого заболевания, как синдром хронической усталости. Описанные симптомы связаны с развитием невроза центральных регуляторных центров вегетативной нервной системы или нарушением обмена белка. А спровоцировать их могли перенесенные вирусные заболевания, проживание в экологически загрязненных районах, хронические заболевания и т.д.

Поэтому, выяснив, что именно привело к плохому самочувствию пациента, то есть, не проведя необходимые анализы и обследования, диагноз не поставить.

И никакие вопросы типа, сколько вы спите, сколько длится рабочий день и как часто подвергаетесь стрессам, не помогут докопаться до истины.ВСД

Вегето-сосудистую дистонию «диагностируют» едва ли не каждому второму пациенту, пожаловался на головокружение, слабость, раздражительность и др.

На самом деле, это не диагноз, а состояние , объединяющая целый комплекс различных жалоб, среди которых:

Тревожность и беспокойство;

бессонница

Ощущение нехватки воздуха или «грудки» в горле

Тремор рук,

Учащенное сердцебиение;

Скачки давления;

Боль в области сердца;

Нарушение пищеварения (диарея, запор, метеоризм и др.)

головокружение

Необъяснимое повышение температуры тела (при этом отсутствуют воспалительные процессы в организме).

Этот синдром не развивается сам по себе, а возникает уже как следствие. И все описанное может беспокоить в различных миксах и указывать на различные заболевания.

Поэтому при обнаружении дистонии нужно проходить целый ряд диагностических процедур в зависимости от симптомов, а не просто пить поливитамины и успокаивающие (обычно такие препараты назначают после «диагностики» ВСД).Дисбактериоз

Это следующий «диагноз», который можно услышать у терапевта или гастроэнтеролога после жалоб на боль в животе, тяжесть в желудке, частые изжоги, расстройство и тому подобное.

Под понятием «дисбактериоз» подразумевается нарушение соотношения микроорганизмов, находящихся в кишечнике. А обвиняют в этом прием антибиотиков, гормонов, неправильное питание, вредные привычки, стрессы и тому подобное.

Нет ни одного документа, соответствующего запросу «дисбактериоз», ведь это не самостоятельное заболевание, а опять же, состояние, которое проявляется на фоне других заболеваний, например, язвы желудка, гастрита и т.д.

И поэтому лечить его просто приемом препаратов или продуктов, содержащих бактерии, нельзя.

Нужно докопаться до сути и найти «корень зла».

Ранее сообщалось, что медицинская реформа в Украине должна положительно повлиять на всех работников медицинской сферы, ведь их заработные платы будут зависеть от числа пациентов .

