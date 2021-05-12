Палестинское исламистское движение ХАМАС продолжает обстрел Израиля. Под обстрел попали Иерусалим, Тель-Авив, Лод, Ашкелон, Беэр-Шева и другие города.

Израильские СМИ сообщают, что по стране с территории сектора Газа выпустили не менее 1050 ракет и снарядов. В ответ армия Израиля нанесла удары по 500 целям в секторе Газа. С начала ракетных обстрелов погибли пять граждан Израиля, сотни пострадали. Число жертв в секторе Газа возросло до 43.

Отметим, число жертв в Израиле могло быть намного больше, но, как известно, страну защищает система «Железный купол», которая перехватывает ракеты над городами. Несмотря на это, трагедия разыгралась в городе Лод, где в результате прямого удара по автомобилю погибли 40-летняя женщина и 7-летний ребенок.

Сейчас в городе Лод из-за столкновений арабов с еврейскими поселенцами ввели режим ЧП. А мэр города Лод Яир Ревиво заявил о «гражданской войне» и потребовал ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час.

В больнице в Ашкелоне умер еще один из израильтян, раненый в результате попадания противотанкового снаряда в джип ЦАХАЛа в поселке Натив а-Асара. Снаряд был выпущен боевиками ХАМАС. В результате обстрела были ранены еще два человека.

Как сообщалось ранее, после очередного обострения конфликта Израиля и Палестины на границе с Газой объявлено чрезвычайное положение в израильском городе Сдерот и его окрестностях. Жителям израильских населенных пунктов запрещено выходить из дома. Также сообщается, что по территории Израиля из Газы выпустили противотанковую ракету, которая подбила джип израильской армии — один военный погиб, еще двое получили ранения. Сейчас ХАМАС продолжает обстреливать населенные пункты на границе с Газой (там проводится эвакуация), ЦАХАЛ в ответ атакует объекты на севере сектора Газа.

Накануне сектор Газа второй раз за сутки обстрелял ракетами Израиль. На этот раз под обстрелами оказался Тель-Авив с его пригородами. Отметим, обычно сектор Газа ведет огонь по близлежащим к ним городам: Сдерот и Ашкелон, а Тель-Авив расположен значительно дальше.

Как сообщалось ранее, в ЕС осудили насилие в районе сектора Газы. Там считают, что только прямые переговоры между Израилем и Палестиной могут решать все проблемы в регионе.