В Индии продолжается страшная вспышка COVID-19, эксперты поясняют ее двойной мутацией вируса. Напомним, как сообщалось ранее, в Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией («черным грибком»), которую обнаружили среди выздоравливающих и тех, кто выздоровели от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения классифицирует индийский штамм как «вызывающий беспокойство». Мутация получает такую классификацию, когда есть доказательства того, что новый штамм распространяется быстрее, вызывает более тяжелое заболевание или лучше уклоняется от ранее приобретенного иммунитета, чем циркулирующие версии вируса. Такую классификацию ранее получили британский, бразильский и южноафриканский штаммы.

«Индийский штамм не очень хорошо изучен. Пока в научных базах данных его не относят к группе «опасные», он имеет статус «в процессе исследования». Индийский вариант вируса имеет около 25 мутаций по сравнению с уханьским штаммом, в частности новую комбинацию мутаций шиповидного белка, из-за чего вирус быстрее проникает в клетки человека», — комментирует «Сегодня» Михаил Тукало, директор Института молекулярной биологии и генетки НАН Украины.

А Алла Мироненко, вирусолог, завотделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского отмечает, что данных об индийском варианте все еще мало, чтобы утверждать, что он более опасен:

«На вспышку в Индии еще наложился ряд факторов: 1,3 млрд населения, плотность населения, условия жизни, отношение к средствам индивидуальной защиты. Кроме того, многие люди живут в антисанитарных условиях. С антисанитарией связаны осложнения, которые получают больные, – развиваются грибковые осложнения, так как дыхательная аппаратура не обрабатывалась после каждого больного. Поэтому там сразу довольно много больных, и медицинская система не может справиться».

Михаил Фаворов, руководитель компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии добавляет, что в Индии больше циркулирует британский и классический варианты вирусов, а индийский штамм выделяется только у 10% заболевших.

Отметим, есть ли в Украине индийский вариант коронавируса точно неизвестно, ведь у нас в стране не налажено отслеживание мутаций вирусов.

Как сообщалось ранее, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что Украина должна восстановить производство вакцин. Он также заявил, что отечественные фармацевтические компании могут наладить производство препаратов против COVID-19 в шестидневный срок.

Летом украинцы смогут отдохнуть в: Турции, Албании, Черногории, Египте, ОАЭ, Мальдивах и в Африке. Возможно этот список пополнят Хорватия, Греция, Кипр, Болгария и Грузия.