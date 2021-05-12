Разведка Израиля ликвидировала нескольких главарей палестинского исламистского движения ХАМАС.

Об этом сообщает армия Израиля в Twitter.

В официальном сообщении говорится, что боевики погибли в результате авиаудара израильских военных:

«Хасан Каоги – глава отдела безопасности военной разведки ХАМАС и его заместитель Ваил Иссу, глава контрразведки. Похоже, наша разведка лучше».

Также сообщается, что израильские военные наносили удары по ряду важных террористических целей и террористам по всему сектору Газа, что стало самым мощным ударом с 2014 года.

Как известно, ситуация в Израиле обострилась после столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме. 7 мая на Храмовой горе тысячи мусульман собрались на пятничную молитву. Внезапно произошли стычки мусульман с израильскими силами безопасности. В итоге пограничная полиция Израиля заблокировала Дамасские ворота в мусульманском квартале Старого Иерусалима.

Накануне сектор Газа второй раз за сутки обстрелял ракетами Израиль. На этот раз под обстрелами оказался Тель-Авив с его пригородами. Отметим, обычно сектор Газа ведет огонь по близлежащим к ним городам: Сдерот и Ашкелон, а Тель-Авив расположен значительно дальше.

Как сообщалось ранее, в ЕС осудили насилие в районе сектора Газы. Там считают, что только прямые переговоры между Израилем и Палестиной могут решать все проблемы в регионе.