После разнообразных и калорийных новогодне-рождественских застолий у многих людей появляется острое желание срочно избавиться от избыточного «праздничного» веса. Эффективное похудение обеспечит соблюдение нескольких несложных советов от известного фитнес-нутрициолога Кати Медушкиной.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Ограничить количество потребляемых калорий, чтобы расход энергии шел из запасов, а не из только что съеденного. По мнению диетолога – именно правильное питание стоит во главе похудения. Для потери килограммов важнее количество, а не качество продуктов. Дробность питания, а также время приема пищи и тренировок в целом не влияют на избавление от лишних килограмм. Белки, жиры и углеводы качественно влияют на здоровье. Клетчатка и белки снижают аппетит, а также позволяют сохранить мышечную массу при похудении. Также этому способствует регулярное занятие спортом.

Напомним, специалист из Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал о проверенном методе похудения, который состоит в чередовании тренировок и правильного питания. Дешпегель назвал свое правило — 2+2+4. Первые два дня следует умеренно заняться кардиотренировками, следующие два дня — силовые тренировки малой интенсивности.

Ранее сообщалось, что британские медики нашли способ потерять пять килограммов за неделю для тех, кто пытается похудеть.

Добавим, что гречневая диета в какой-то степени может быть не только вкусной, но и очень полезной, поскольку она быстро и эффективно очищает организм от различных токсинов. Гречневую диету относят к строгим, но “неголодным” и эффективным способам быстро избавиться от лишних килограммов.