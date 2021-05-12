В пошаговой инструкции Минздрав пояснил, как украинцам выбрать семейного врача.

Согласно медицинской реформы, украинцы могут искать себе врача первичного звена независимо от места регистрации, жительства или оплаты за обслуживание, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на NewsOne .

«Теперь медицинская помощь не привязана к месту прописки, проживания или размера взятки. Каждый украинец может выбрать терапевта, педиатра или семейного врача в любом медицинском учреждении, а деньги за ваше медицинское обслуживание заплатит государство «, — говорится в сообщении министерства.

Министерство здравоохранения представило пошаговую инструкцию, как проходит выбор семейного специалиста.

Шаг первый — определитесь с врачом

Самый простой вариант — вы знаете хорошего врача, обслуживались у него и остались довольны результатами. Если же такого врача вы пока не нашли, поинтересуйтесь у родственников, соседей, друзей, коллег — возможно, у них был положительный опыт в амбулатории семейной медицины или поликлинике, которая подходит вам географически. Вы также можете обратиться в местный отдел здравоохранения. Там вам расскажут, какие врачи работают в вашем населенном пункте или районе.

Другой вариант — просто обратитесь в любое медицинское учреждение и познакомьтесь с врачами. Информацию о них можно получить в местном отделе здравоохранения или непосредственно в регистратуре. Некоторые медицинские учреждения уже имеют свои собственные сайты с такой информацией.

Помните, что сейчас вы не должны обращаться к врачу «строго по прописке» — можете выбрать врача, который работает у вашего дома, работы и тому подобное.

Шаг второй — подпишите декларацию

Учреждения первичной медицинской помощи, в которых работают семейные врачи, подписывают контракт с Национальной службой здоровья, а пациенты — декларацию с теми врачами, которые сами себе выбрали.

Декларация подписывается бессрочно, то есть вам не нужно будет переподписывать ее ежегодно. С другой стороны, если вы решите подписать соглашение с другим врачом, вы сможете сделать это в любое время.

Документы, которые понадобятся для подписания соглашения с врачом, — ваш паспорт и идентификационный номер. Если же вы подписываете декларацию с педиатром (или семейным врачом, который будет обслуживать вашего ребенка), то также понадобится свидетельство о рождении ребенка и документы (паспорт и код) обоих его родителей или опекунов.

Основной способ заполнения декларации — электронный: врач внесет ваши данные в систему. Важно, что декларация появится в системе после двойной авторизации: врач попросит назвать код, который поступит вам СМС-сообщением. Затем врач распечатает декларацию, которую вы подпишете в двух экземплярах (один из них остается у вас), — и с этого момента вы можете обращаться к врачу в любое время.

В случае отпуска или болезни у вашего врача должно быть замена — другой врач первичного звена или очередной заведения первичной медицинской помощи. Если вам понадобится помощь, а вы находитесь в другом городе, обращайтесь в ближайшее заведения первичной медицинской помощи.

По рекомендации Минздрава, один врач может обслуживать максимум 2000 пациентов. Могут быть и исключительные ситуации, например, когда врач работает в селе, где проживает более 2 тысяч человек. Поэтому если вы уверены, что нашли хорошего врача, не теряйте времени, ведь у него может просто не остаться мест для новых пациентов.

Шаг третий — обращайтесь при первой необходимости

Вы сможете обращаться к вашему врачу с любыми вопросами, связанными со здоровьем. Как показывает мировой опыт большинство проблем со здоровьем могут быть решены на уровне первичного звена, особенно в случае своевременного обращения. Кроме непосредственного обследования и лечения врачи первичного звена в случае необходимости будут также выдавать направления в узкопрофильных специалистов, выписывать рецепты на лекарства, в т.ч. подпадают под программу «Доступные лекарства» (бесплатные лекарства в аптеке, за которые платит государство), и любые медицинские справки, например, в бассейн и тому подобное.

Шаг четвертый — не давайте взяток

В 2018 году заведение, в котором работает семейный врач, начнет получать прямую годовую оплату за обслуживание каждого пациента, заключив с ним договор. Планируется, что в 2018 году средняя выплата на первичном звене составит около 370 грн на одного пациента, в 2019 — 450 грн. Практика в 2000 пациентов может иметь годовой доход от 740 000 грн до 1 млн грн в 2018 г. и от 900 000 до 1200000 грн в 2019 году.

По этим тарифам заведениям первичной медицинской помощи будет платить государство — именно для того, чтобы у медицинских работников были достойные зарплаты и чтобы эти деньги не платили пациенты, как это происходит сейчас. Поэтому идя к врачу, помните, что это не бесплатная услуга, за которую вы должны положить «благодарность» в карман врачу. Это медицинская услуга, за которую заплачено из ваших налогов.

Напомним, Украинский советуют определиться с семейным врачом и заключить с ним меморандум . Этого требуют новые правила медицинской реформы, которая вступила в силу в конце января.

Ранее сообщалось, что медицинская реформа в Украине должна положительно повлиять на всех работников медицинской сферы, ведь их заработные платы будут зависеть от числа пациентов .

