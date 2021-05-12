Новая партия вакцины против коронавируса (COVID-19) производства компании Pfizer должна предварительно прибыть в Украину 17 мая.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24«.

Глава Минздрава отметил, что партия вакцины будет доставлена в рамках международной инициативы COVAX.

«Ожидаем в ближайшее время. Предварительно, начиная с 17 мая получим Pfizer по инициативе COVAX», – отметил глава Минздрава.

Отметим, за последние 10 дней в Украину прибыло около 1 млн доз вакцин против COVID-19. По прямому контракту ожидается поставка еще двух производителей – Sinovac и AstraZeneca.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцев, которые записывались на вакцинацию против COVID-19 через портал/приложение «Дія», в ближайшее время пригласят в кабинеты прививок.

Также напоминаем, в Украине планируют с 1 июля ввести сертификаты вакцинации, но в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации опасаются подделок.