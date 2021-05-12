Лунный календарь огородника поможет определиться со сроками посадки овощных культур.Май считается одним из самых удачных месяцев для развития растений. Благоприятно на их росте сказывается тепло и осадки.

НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на meteoprog публикует лунный календарь огородника и садовода на май 2021.

Лунный календарь огородника и садовода на май 2021 года по дням

Фазы Луны в мае 2021 года

Луна растет с 1 по 6 мая

Полнолуние — 7 мая

Луна убывает 8 по 21 мая

Новолуние — 22 мая

Луна растет с 23 по 31 мая

1 мая. В этот день в огороде стоит заняться рыхлением сухой земли, прополкой, борьбой с вредителями и болезнями растений. Возможен посев спаржи, фасоли, салата, базилика. Вносить удобрения не рекомендуется,полив будет не эффективен. Также стоит воздержаться от пересаживания растений.2 мая. Благоприятный день для посадки однолетних и вьющихся цветов. Можно заняться покосом травы для замедления ее роста. Не рекомендуется сажать овощи и фруктовые деревья. Зато хорошо приживутся посаженные в этот день декоративные растения, не предназначенные для плодоношения. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения.3 мая. Также благоприятный день для посадки однолетних и вьющихся цветов. Можно заняться пересадкой многолетников, а в саду проводить опрыскивание от вредителей и болезней. Овощи и фруктовые деревья, как и в предыдущий день, сажать не рекомендуется.Лунный календарь садовода с 30 апреля по 12 мая: что и когда сажать4 мая. Рекомендуется посадка цветов, закладка семян на хранение. Также этот день благоприятен для посадки косточковых фруктовых деревьев. Будут эффективны полив и сенокос. В этот день отличной идеей станет срезание цветов, создание газонных орнаментов и уход за комнатными растениями. Можно сажать кабачки, тыкву, огурцы, фасоль, горох, рассаду капусты, зеленый лук.5 мая. Рекомендации будут такими же как и на предыдущий день. Только тыкву сажать не стоит, а заменить ее можно арбузами или дынями.6 мая. Благоприятный день для посадки огурцов, кабачков, перца, баклажанов, тыквы, дыни, томатов, картофеля, цветной капусты, гороха, петрушки листовой, щавеля, сельдерея. Можно делать полив и вносить удобрения. Хороший день для посадки любых цветов.7 мая. Полнолуние. Тревожить растения при полной луне не рекомендуется.8 мая. Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Это день после полнолуния, поэтому лучше ничего не сажать. Можно заняться культивацией, прополкой, уничтожением вредителей. Также эффективным станет покос газона — трава и сорняки будут расти медленно.9 мая. Благоприятный день для посевных работ. Хорошо приживется высаженная в этот день клубника. Также можно посеять редьку и репу, сажать картофель.10 мая. Хороший день для рыхления и удобрения почвы, обрезки деревьев. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. В этот день также можно выращивать декоративные цветы, особенно розы. Но пересадка цветов не рекомендуется.11 мая. В этот день стоит сажать картофель, редис, репу, зеленый лук, горох, фасоль, тыкву, перец, чеснок, а также рыхлить и удобрять почву. Благоприятное время для обрезки и прививки деревьев. Однако декоративные цветы пересаживать не рекомендуется.12 мая. Удачный день, чтобы посадить декоративные растения. В остальном можно придерживаться рекомендаций на предыдущий день.13 мая. В этот день стоит собирать корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку, бороться с вредителями. Посевы и посадки не рекомендуются.14 мая. День благоприятствует рыхлению почвы, удалению сорняков, борьбе с болезнями растений и вредителями. Заниматься посевной работой, как и в предыдущий день, не рекомендуется.15 мая. Рекомендуется заниматься посадкой сельдерея, редиса, луковичных, перца, капусты, баклажанов, помидоров, клубники, малины, а также проводить прививку деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.16 мая. В этот день можно сажать картофель, редис, сельдерей, томаты, капусту, перец, баклажаны, а также свеклу и лук. Можно прививать деревья и ягодные кустарники, а также вносить удобрения и проводить полив.17 мая. Благоприятный день, чтобы заняться внесением удобрений и прививкой плодовых деревьев. Можно сажать лук, редис, сельдерей, а также тепличные растения пересаживать на открытые клумбы.18 мая. Неблагоприятный день для посева семян и посадки любых растений. Также не стоит проводить полив и пересаживать растения. Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование.19 мая. Этот день также не подходит для посадки. Можно косить газон, лечить растения от болезней, добавлять удобрения, уничтожать вредителей или рыхлить почву.20 мая. Благоприятный день для посадки моркови (на зиму), картофеля (на хранение), гороха, фасоли, мангольда, свеклы, огурцов, редиса, томатов, огурцов, корневого сельдерея. Рекомендуется также подстригание деревьев и кустарников в этот день.21 мая. Можно сеять семена однолетних растений, красную фасоль, тыкву, корнеплоды, луковые растения и клубневые культуры. Подстригание деревьев и кустарников также рекомендуется.22 мая. Новолуние. Во время новолуния все растения крайне уязвимы, поэтому работать на земле в этот день не рекомендуется.23 мая. Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Хорошее время для обрезки лишних побегов, удаления сорняков с грядок, подготовки места для посадки, мульчирования, опрыскивания и окуривания вредителей.24 мая. Хороший день для посадки бобовых и вьющихся растений, удаления лишних побегов, мульчирования, борьбы с вредителями и болезнями. В этот день можно также сеять петрушку и сажать клубнику.25 мая. Отличное время для посадки и пересадки практически всех растений, особенно дынь, бобовых, баклажанов, кабачков, тыквы и огурцов. Особенно хорошо сажать низкорослые растения, чтобы получить сильный стебель. Саженцы цветов и капусты хорошо укоренятся в этот день. Не рекомендуется применение ядохимикатов, посадка высокорослых растений.26 мая. Рекомендуется посадка и пересадка большинства культур: бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо развиваются низкорослые растения, хуже — высокие, так как стебель обретает среднюю прочность (поэтому не рекомендуется сажать высокорослые сорта помидоров).27 мая. Луна отрицательно влияет на садовые растения, посаженные в этот день. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. В этот день можно рыхлить почву, удалять сорняки и бороться с вредителями.28 мая. В этот день сажать овощи и цветы рискованно, лучше обращать внимание на кусты и деревья: их можно сажать, формировать кроны, опрыскивать для борьбы с повреждениями. Подходящий момент для мульчирования, борьбы с вредителями, заготовки лекарственных трав.29 мая. День не подходит для посадки садовых растений. Не рекомендуется проращивать семена и пересаживать растения. Однако можно сеять теплолюбивые травы, такие как розмарин, майоран и базилик.30 мая. Неблагоприятное время для посадки как семян, так и черенков, но удачное — для декоративных растений и кустарников, не предназначенных для плодоношения (жимолость или шиповник). Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав.31 мая. Лучше не сажать овощи, фрукты или ягоды. Благоприятный день для посадки однолетних и вьющихся цветов. Можно заняться опрыскиванием от вредителей и болезней, проводить умеренный полив.