Летом украинцы смогут отдохнуть в: Турции, Албании, Черногории, Египте, ОАЭ, Мальдивах и в Африке. Возможно этот список пополнят Хорватия, Греция, Кипр, Болгария и Грузия.

Об этом сообщает ТСН.

Евросоюз может разрешить въезд гражданам стран, где эпидемиологическая ситуация не опасная. Для этого нужно, чтобы в Украине заболеваемость держалась на уровне до 100 активных больных на 100 тыс. населения в течение последних двух недель.

При этом каждая страна определяет для туристов свои критерии для въезда, но стоит отметить, что они похожи: ПЦР-тест, медстраховка и справки. Ознакомиться с полезной информацией можно на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Что касается цен на отдых, то они варьируются. К примеру, в Турции недельный бюджетный отдых по системе all inclusive будет стоить минимум 6 тыс. грн/чел. Если брать отель береговой линии с собственным пляжем — от 8 тыс. грн/чел. Туры в Доминиканскую республику предлагают от 21 тыс. грн/чел., Черногорию — от 7 тыс. грн/чел.

Одновременно стоит предупредить, что украинцев ждет существенное подорожание авиабилетов на лоукосты.

Как сообщалось ранее, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что Украина должна восстановить производство вакцин. Он также заявил, что отечественные фармацевтические компании могут наладить производство препаратов против COVID-19 в шестидневный срок.

В Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой «черным грибком». Ее обнаружили среди выздоравливающих и тех, кто выздоровели от коронавируса.