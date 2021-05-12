Жителям Украины за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2021 года было начислено 22,9 млрд грн. Это на 46% больше, чем в марте 2020 года (15,7 млрд грн).

Об этом свидетельствуют официальные данные Государственной службы статистики Украины.

Как сообщается, в марте 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн (117,7% начисленных за этот период сумм).Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги составила 79,3 млрд грн, что на 2,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (82,1 млрд грн). По состоянию на 31 марта задолженность населения:

за поставку и распределение природного газа составила 30,2 млрд грн,

за поставку тепловой энергии и горячей воды — 28,7 млрд грн,

за поставку и распределение электрической энергии — 7,8 млрд грн,

за централизованное водоснабжение и водоотвод — 6,1 млрд грн,

за управление многоквартирным домом — 5,4 млрд грн,

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн.

Согласно данным Госстата средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за март 2021 года не изменились. Однако за последний год тарифы поднялись на 22,0%.

Напоминаем, Кабмин за последние месяцы принял два важных решения по тарифам для населения: был ограничен ценник на газ — на уровне 6,99 гривны за куб, также была определена цена на электроэнергию — с 1 апреля решено продлить действующий ценник — 1,68 гривны за киловатт.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы в 2020 году потратили 3 079 млрд грн, что на 1,6% больше, чем в 2019 году. Рост расходов произошел на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.