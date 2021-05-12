В Уманском районе Черкасской области во время тренировки в школьном спортзале на восьмилетнего ребенка упали футбольные ворота.

Подробности трагического проишествия передает «Обозреватель«. Ребенок получил серьезные травмы и находится в больнице.

Инцидент случился в селе Кочубеевка. Дети были на занятиях по кикбоксингу.

«Все случилось во время разминки. Дети кидали мяч, и двое мальчиков во время движения налетели на футбольные ворота. Когда ребята упали, Артем оказался под ними, еще один мальчик – сверху ворот», – рассказала начальник отдела образования Паланской общины Наталья Сарницкая .

В отделе образования уверяют, что еще в начале года ворота были закреплены. Однако там объяснили, что в этом зале тренируются и взрослые, удары которых значительно сильнее. Чиновники предполагают, что те могли расшататать крепления и поэтому ворота рухнули.

«Шурупы, которые удерживали ворота, ослабли. И когда дети налетели на ворота, они упали. Потому что полиция обследовала вторые ворота, которые стоят напротив, они были закреплены как положено», – говорит Сарницкая.

У мальчика перелом основания черепа, сотрясение мозга, было кровоизлияние. Сейчас состояние школьника улучшилось. Его уже перевели из реанимации в терапевтическое отделение.

Он уже в сознании, разговаривает и ест. Ходить пока не может, но шевелит руками и ногами. Отец мальчика также подтвердил, что мальчику стало лучше.

Следователи уже открыли досудебное производство. Виновным грозит до трех лет тюрьмы и запрет занимать соответствующие должности на аналогичный срок.

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