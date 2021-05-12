Последние недели украинцы проводят в самоизоляции, мечтая об отдыхе на природе с друзьями, когда минует опасность и эпидемия коронавируса пойдет на спад. Причем делать это становится все труднее — погода с каждым днем ​​все больше зовет на воздух.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Согласно предварительным прогнозам погоды на май 2021 года, украинцы не смогут сполна насладиться хорошей погодой на майские праздники.

По данным народного синоптика Леонида Горбаня, радоваться теплой погоде в первых числах мая 2021 тоже не стоит. Воздух прогреется, уверен украинский метеоролог, до рекордных показателей, жара будет аномальной, что очень негативно скажется на будущих урожаях.

Отметим, что Леонид Горбань прогнозирует крайне засушливый и жаркий май 2021 года. Он уверен, что весь месяц дождей на территории Украины ожидать не стоит. Осадки, причем обильные, схожие с тропическими ливнями, придут в первом месяце лета.

«Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожая «, — прогнозирует синоптик.

Также ранее синоптик дал прогноз на лето в Украине.