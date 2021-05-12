ВСУ способны отразить полномасштабное наступление России, но не готовы к провокациям оккупантов, которые возможны летом.

Такое мнение в комментарии «Обозревателю» высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он не исключает, что летом Россия может развязать «войнушку» на фоне угрозы свержения нынешнего режима Кремля (выборы в Государственную думу, — ред.).

«Если он будет чувствовать, что для сохранения власти необходима консолидация общества перед лицом внешнего врага, я не исключаю, что он может устроить авантюру где-нибудь на Донбассе, где „их нет“. Там у него развязаны руки. Он может устроить небольшую войнушку и тем самым сказать: надо срочно спасать Донбасс», — отметил Жданов.

Свои планы Кремль, уверен военный эксперт, будет осуществлять путем провокаций.

«Самая простая провокация — по образцу 1939 года. Переодевание одного-двух подразделений в форму ВСУ, особенно в тех местах, где мы отвели войска, и атака своих же позиций на камеру», — предположил Жданов.

«К мелким провокациям мы не готовы, и это показывает боевой опыт. Они могут забросать наши позиции дистанционно устанавливаемыми минами, наши бойцы подрываются. Снайперские группы работают. И если Россия задастся целью — а я думаю, что такая цель может возникнуть, например, в ответ на учения НАТО — она может устроить нам расстрел. Выведет пару снайперских групп, положит 5−6 наших бойцов на одной позиции. Мы к этому не готовы», — добавил военный эксперт.

Как ранее отмечал руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов, концентрация российских войск на границе с Украиной достигает 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину ее потенциальным союзником может стать Беларусь.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, Россия могла решиться на полномасштабное вторжение в Украину, ведь в аннексированном Крыму и около украинских границ наблюдалось большое количество вражеских войск.