19-летний Ильназ Галявиев, который устроил бойню в казанской гимназии №175, жил в финансово благополучной семье, но контакта с родителями у него не было.

«Он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность платить, и жил отдельно от них. Парень переехал из-за затяжного семейного конфликта», — рассказала уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец, пишут российские СМИ.

Также известно, что на месте трагедии правоохранители обнаружили: ружье, более 400 патронов, нож и гайки. А дома у него нашли бутылку с настойкой лекарства «Мухомор», «Коран», пять упаковок селитры, упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, видеозаписи.

Ранее сообщалось, что 19-летний Ильназ Галявиев накануне заявил в сети, что идет убивать биомусор.

15-летняя ученица казанской гимназии №175 рассказала, что происходило внутри во время захвата школы.