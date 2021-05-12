Украинцы не поддерживают идею предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Опрос экспертов показал, что об открытии рынка земли с 1 июля 2021 знают три четверти опрошенных украинцев (78%), 22% украинцев ничего об этом не знают.

При этом 79% опрошенных выступают против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. Поддерживают такую инициативу только 15%.

По мнению украинцев, наибольшее влияние на принятие решения о введении рынка обращения (купли-продажи) земель сельскохозяйственного назначения повлияли президент (32%) и Верховная Рада (32%). Лишь 12% считают, что на это решение повлиял Кабмин.

Как сообщалось ранее, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины. Кроме того, с 1 января 2024 такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать в 10000 гектаров земли. Запрещена также продажа государственных и коммунальных земель. Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

Рынок земли должны открыть летом, сейчас активно проводится подготовка к этому событию. Так одно из направлений, которым активно занимаются различные госорганы в последнее время, – создание открытых земельных реестров и онлайн-площадок, которые позволят каждому украинцу видеть состояние дел в земельной сфере. Второе важное направление – изменения в законодательстве, которые еще предстоит принять. На повестке дня – около десятка законов и порядка 40 подзаконных актов.