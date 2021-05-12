Пророссийские боевики за сутки 12 мая три раза нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. К счастью, украинские военнослужащие в результате вражеских обстрелов не пострадали.

Детальную сводку обнародовало Министерство обороны Украины.

Так, в районе Новгородского боевики обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, а в районе Мирного подразделения ООС попали под огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Также обстрел зафиксирован у Авдеевки. Там пророссийские боевики применили подствольные гранатометы.

«На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК», — сообщили в Минобороны.

Как мы уже рассказывали ранее, в начале мая в РФ заявили, что российские паспорта получили почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса. В то же время почти 2 тысячам украинцев отказали в получении российского гражданства.

Тем временем, в Организации Объединенных Наций в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс.