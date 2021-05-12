У 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, обнаружили заболевание головного мозга.

Выяснилось, что еще с начала года, близкие начали замечать в его поведении агрессию и вспыльчивость.

Подробности обнародовал Следственный комитет РФ.

Как установило следствие, Галявиев не состоял на учете ни у психиатра, ни у нарколога. Однако, он неоднократно обращался к медикам с сильными головными болями, ему поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга.

«С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — указано в сообщении.

Для определения психического здоровья задержанного в рамках уголовного дела проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Как мы уже рассказывали ранее заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, как в Украине предотвратить трагедию аналогичную той, что произошла накануне в Казани (Россия).

Также напомним, 19-летний Ильназ Галявиев, который устроил бойню в казанской гимназии №175, жил в финансово благополучной семье, но контакта с родителями у него не было.