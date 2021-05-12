Заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, как в Украине предотвратить трагедию аналогичную той, что произошла накануне в Казани (Россия). В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что до сих пор науке неизвестно, почему в тот или иной момент людей «переклинивает», и они делают что-то подобное:

«В Украине, к счастью, не было таких масштабных терактов и убийств, как это было в США или то, что мы видели в Казани. Но в прошлом году в Луцке человек захватил рейсовый автобус. И если бы с ним Нацполиция не провела переговоры и человек не сдался бы, то мы имели бы много жертв. Почему этот человек это сделал и сейчас сидит за решеткой — это вопрос к ученым, к медикам, к психиатрам. Не всегда можно знать, что кто-то, кого мы считали нормальным человеком, начинает делать страшные вещи, как это было в Казани. До сих пор невозможно установить, кто и в какой момент сорвется и начнет делать такие вещи. Стреляет не оружие, стреляет человек».

При этом он отметил, что школьников в Казани расстреливали из обычного охотничьего ружья:

«У нас в Украине на учете находится около 1,2 млн охотничьих ружей, каждым из которых, если использовать для убийства, можно натворить ужасных вещей. Но еще раз хочу сказать, что этот вопрос девиации или психических расстройств отдельных людей. Этот случай показал, что лучше оружие не выдавать тем лицам, у которых есть психические расстройства. Но нужно, если вы видите, что какой-то человек, имеет психические отклонения, если он говорит, что пойдет кого-то убивать, звонить в полицию. Мы будем изучать такие факты и будем, возможно, предупреждать такие преступления. Хотя, как показывает мировой опыт, предупредить такой теракт очень и очень сложно».

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