Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина точно станет членом НАТО.

Такое мнение она озвучила в в эфире телеканала «Украина 24». Это уже якобы подтверждено и генсеком Йенсом Столтенбергом и международными партнерами страны.

Однако процесс вступления — длительный и может занять много лет.

«Например, Северная Македония двигалась в направлении выполнения только Плана действий относительно членства фактически 20 лет. Только сегодня мы начинаем дискурс о получении ПДЧ – это работа, которая продлится несколько лет», – рассказала Стефанишина.

Но параллельно с этим Украина делает большой вклад в коллективную безопасность, участвует практически во всех доступных учениях Альянса, повышает совместимость украинских воинских подразделений с натовскими, приобщает к формированию стратегии НАТО по черноморской безопасности, подчеркнула чиновница.

«Поэтому сам процесс евроатлантической интеграции уже происходит, он не обратный. Политическое решение будет принято. Я уверена, что в ближайшие годы, хотя не все зависит от Украины. Но подтверждение, что мы будем членами НАТО, уже есть. Важно, что мы сейчас начинаем эту работу, политические переговоры», – резюмировала она.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2021.

А тем временем, американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.