Украина усилила на юге систему противовоздушной обороны и разведки из-за скопления российских войск в оккупированном Крыму. Кроме того, военные провели прикрытие всех десантно-опасных участков морского побережья.

Об этом во время выступления на форуме «Украина 30. Безопасность» заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, несмотря на медленное выведение сил России с полуострова, потенциальная опасность для Украины существует:

«В случае эскалации ситуации спланировано соответствующее военное реагирование как ВСУ, так и других составляющих сектора безопасности и обороны. С этой целью разработаны соответствующие варианты применения, в том числе и в случае военного вторжения Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины».

Он также добавил, что в зависимости от ситуации предусмотрено как усиление группировок войск, которые уже размещены на юге нашего государства, так и широкое развертывание в случае военного вторжения агрессора сил обороны Украины.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в Организации Объединенных Наций в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс.

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск. Они были предназначены для разведки, а также для дистанционного минирования.