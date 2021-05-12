Украинцев, которые записывались на вакцинацию против COVID-19 через портал/приложение «Дія», в ближайшее время пригласят в кабинеты прививок.

Об этом на выездном заседании правительства в Черниговской области заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Все, кто записался на прививку через портал или приложение Дія, будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что вчера Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации.

Как сообщалось ранее, в Украине планируют с 1 июля ввести сертификаты вакцинации, но в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации опасаются подделок.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что украинцев, которые хотят вакцинироваться от COVID-19 без очереди, будут привлекать к ответственности.