В Харькове в одной из квартир на жилмассиве Салтовка обнаружили тела двух людей с многочисленными колото-резаными ранениями. Трагедия произошло 2 мая, но только сейчас стало известна личность одного из убитых.

Напомним, 2 мая в 20:30 в дежурную часть позвонила мать погибшего мужчины. Женщина пришла проведать 29-летнего сына и его 24-летнюю подругу, но застала их мертвыми.

«Страна» пишет, что убитым оказался преподаватель Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова — ассистент кафедры туризма и гостиничного хозяйства, кандидат экономических наук Александр Евдокимов.

Подозреваемый в убийстве пары уже задержан. По его словам, девушка изменяла с ним Александру, а тот случайно застал любовников дома и из ревности убил сожительницу, после чего напал на гостя. Подозреваемый, по данным СМИ, учился на четвертом курсе в том же вузе, где работал Евдокимов.

Полиция сообщила, что подозреваемый нанес более 31 удара ножом Александру и около 18 ударов девушке и что у жертв были повреждения жизненно важных органов: в области шеи у потерпевшего и в области сердца у потерпевшей. Однако близкие жертв утверждают, что убийца пришел в квартиру Евдокимова в час ночи, Александру нанес удар, лишивший его сознания, и потом зарезал преподавателя, а спавшей девушке перерезал горло и затем вонзил нож в сердце.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области провели спецоперацию по задержанию банды «черных риелторов». Преступники находили одиноких/малообеспеченных людей, похищали их и убивали, дабы захватить квартиры. Подозрения вручили восьми фигурантам дела (пятеро мужчин и трое женщин). Банде помогал сотрудник полиции.