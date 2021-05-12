Израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной «тишины». В рамках ответа на ракетные удары из сектора Газа.

Такое заявление сделал министр обороны Израиля Бени Ганц, передает The Jerusalem Post.

Он рассказал, когда Израиль прекратит обстрел сектора Газа.

«Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о «тишине». В настоящее время нет даты окончания атак», — заявил он.

Только за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак.

«Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС, и мы продолжим защищать всех жителей Израиля», — пояснил он.

А также, глава Минобороны заявил, что «Израиль не будет принимать во внимание моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о праве защищать израильских граждан».

Как мы уже рассказывали ранее, разведка Израиля ликвидировала нескольких главарей палестинского исламистского движения ХАМАС.

Израильские СМИ сообщают, что по стране с территории сектора Газа выпустили не менее 1050 ракет и снарядов. В ответ армия Израиля нанесла удары по 500 целям в секторе Газа. С начала ракетных обстрелов погибли пять граждан Израиля, сотни пострадали. Число жертв в секторе Газа возросло до 43.