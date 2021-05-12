В Одессе при получении взятки в 11 тысяч долларов был задержан заведующий отделением кардиохирургии одного из коммунальных медучреждений.

Такую сумму врач потребовал и получил от пациента за проведение операции на сердце по протезированию восходящего отдела аорты.

Подробности сообщили в Генпрокуратуре. Как было установлено, задействованные в коррупционной схеме медики систематически вымогали у больных деньги.

«Проведение операций они оценивали в сумму от 86 тысяч до 400 тысяч гривен, в зависимости от их сложности и состояния пациентов. В медицинском учреждении систематически получали деньги от граждан, которые проходят лечение или нуждаются в другой медицинской помощи», — констатируют правоохранители.

В прокуратуре подтвердили, что такого рода операции должны проводиться бесплатно, согласно действующему законодательству Украины.

«Приобретение протезов, клапанов, шунтов и других необходимых материалов осуществляется за бюджетные средства», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили в региональном управлении СБУ, сотрудники которого непосредственно участвовали в «разработке взяточников», разоблачены должностные лица центра кардиохирургии при Одесской областной клинической больнице.

По данным предварительного следствия, схему организовал заведующий отделением медучреждения и привлек врачей к вымогательству денег у пациентов за услуги, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

«Задокументировано, как этот медик получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял деньги среди врачей, задействованных в схеме. В ходе обысков изъята „черная“ бухгалтерия, по которой распределялись средства, полученные от больных», — заявили в управлении.

Как мы уже рассказывали ранее, медики перечислили признаки микроинсульта (малого инсульта), который все чаще «молодеет», поражая не только пожилых людей, но и совсем молодых — не достигших 30-летия.

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