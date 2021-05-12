В Украине планируют с 1 июля ввести сертификаты вакцинации, но в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации опасаются подделок.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

По словам главы комитета Михаила Радуцкого, сертификаты будут содержать данные о вакцинации, отрицательном ПЦР-тест или о выздоровлении от коронавируса. Данные в сертификат будут вносить через систему eHealth, а сам документ можно будет получить по месту прививки или в приложении или портале «Дия»:

«Главная опасность, которую я вижу, это попытки подделок сертификатов вакцинации. В нашей стране работает целая индустрия «липовых» справок. Нужно уже сейчас создать такую ​​систему защиты базы данных, чтобы у наших международных партнеров не возникало никаких вопросов».

Отметим, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что сертификаты вакцинации от COVID-19, которые должны появиться в Украине, подделать будет невозможно.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что украинцев, которые хотят вакцинироваться от COVID-19 без очереди, будут привлекать к ответственности.