В Украине зафиксировано 4538 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.
Вчера были госпитализированы — 1349 человек, выписаны из больниц — 835, умерли — 356.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2129073 лица;
выздоровели — 1797136 человек;
летальных случаев — 46 987;
проведено ПЦР-тестов — 9721036.
В Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой «черным грибком». Ее обнаружили среди выздоравливающих и тех, кто выздоровели от коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество вакцин от COVID-19, которое есть в Украине, а также темпы вакцинации не удовлетворяют потребности страны. По его словам, причина этого срывы поставок препаратов во всем мире.