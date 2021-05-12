В Украине зафиксировано 4538 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (627), Ровенской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

Вчера были госпитализированы — 1349 человек, выписаны из больниц — 835, умерли — 356.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2129073 лица;

выздоровели — 1797136 человек;

летальных случаев — 46 987;

проведено ПЦР-тестов — 9721036.

В Индии врачи сообщают о целой серии случаев, связанных с редкой инфекцией, также называемой «черным грибком». Ее обнаружили среди выздоравливающих и тех, кто выздоровели от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество вакцин от COVID-19, которое есть в Украине, а также темпы вакцинации не удовлетворяют потребности страны. По его словам, причина этого срывы поставок препаратов во всем мире.