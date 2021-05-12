Вакцина CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech Ltd во время клинических испытаниях показала гораздо худшие результаты, чем западные вакцины. Однако после применения в Индонезии выяснилось, что в реальности она более эффективна.

Об этом пишет Bloomberg.

Индонезийские специалисты наблюдали за 128 290 привитыми медицинскими работниками столицы страны Джакарты с января по март и обнаружили, что вакцина 98% из них защитила от смерти и 96% — от госпитализации уже через неделю после введения второй дозы. В Министерстве здравоохранения Индонезии добавили, что препарат защитил 94% привитых и от симптоматической инфекции.

В меньшей группе, включающей 25 374 человека, показатели эффективности оказались еще выше — 100%-ная защита от смерти.

В Минздраве заявили, что видят резкое снижение количества госпитализаций и смертей среди медицинских работников. При этом неизвестно, против какого штамма коронавируса CoronaVac сработала в Индонезии, но в стране не выявили никаких серьезных вспышек в последнее время.

Но в ходе клинического тестирования вакцина показала крайне низкую эффективность. Согласно результатам III фазы крупнейшего исследования в Бразилии, ее действенность немного превышала 50%. Это самый низкий показатель среди всех вакцин против коронавируса первого поколения.

Как мы уже рассказывали ранее, новая партия вакцины против коронавируса (COVID-19) производства компании Pfizer должна предварительно прибыть в Украину 17 мая.

Также напоминаем, украинцев, которые записывались на вакцинацию против COVID-19 через портал/приложение «Дія», в ближайшее время пригласят в кабинеты прививок.