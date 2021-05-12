13 мая в Украине ожидается прохладная погода без осадков.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, подробным прогнозом поделились в Украинском гидрометеорологическом центре.

Холодный атмосферный фронт покинул территорию нашей страны, его место занял антициклон, через который в стране будет преимущественно ясная, но холодная погода.

Температура воздуха будет колебаться в пределах 14-16 градусов.

Осадки — кратковременный дождь ожидается только в Ужгороде.

«13 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый), в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 ° (I уровень опасности, желтый) «, — предупредили синоптики.

Напомним, в Киеве среду ожидается солнечная, без осадков. Но ближайшая ночь в столице была очень холодной: 2-5 градусов, в окрестностях возможны заморозки. Днем потеплеет до 15 градусов.

Накануне некоторые европейские страны засыпало снегом.