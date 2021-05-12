Во Львове двое студентов местного вуза облили краской памятник Степану Бандере, после чего были задержаны полицией.

Одному из злоумышленников суд уже вынес приговор — четыре года заключения, но освободил от наказания с испытательным сроком.

Подробности разбирательства рассказал представитель суда Павел Береза, передает «Суспільне«.

Сам инцидент произошел в ночь на 5 февраля, а дело рассматривали в Галицком суде Львова в конце апреля.

Задержанным студентам — в возрасте 19 и 24 лет — сообщили о подозрении по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к 4 годам с испытательным сроком — 2 года.

«Такое решение было принято на основании соглашения между прокурором и обвиняемым… В дальнейшем во время службы (студент учится на военной специальности) за обвиняемым будет проведен надзор», — рассказал Береза.

По словам представителя суда, во время следствия также выяснилось, что молодым людям заплатили по тысяче гривен за то, чтобы они облили памятник краской.

Это нанесло ущерб Галицкой администрации в размере 7100 гривен.

Как сообщалось ранее, в селе Осипенко Запорожской области вместо памятника Владимиру Ленину поставили скульптуру Иисуса Христа.

Также мы сообщали, что Окружной административный суд города Киева вернул проспекту Бандеры прежнее название.