Погода в Украине 13 мая будет продиктована циклоном Kai — на западе пройдут дожди.

Своим прогнозом на четверг поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра дожди прогнозируются на западе страны, а к вечеру осадки дойдут до Винницкой и Житомирской областей.

Воздух прогреется до 15-19 градусов, на востоке и юге 19-22 градуса.

Ветер южных направлений стихнет завтра на востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины.

В Киеве 13 мая существенных осадков не ожидается, а температура воздуха днем ​​будет достигать 15-18 градусов. Далее будет теплеть.

На востоке Украины в течение воскресенья-понедельника местами вероятное повышение температуры воздуха до 30 градусов тепла.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.