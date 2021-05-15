МИД Украины находится на постоянной связи с Украинской, изъявивших желание покинуть Сектор Газа, который обстреливает Израиль в ответ на удары палестинских группировок. Сейчас прорабатываются маршруты для их безопасной эвакуации. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко. "Министерство иностранных дел поддерживает связь с Украинской, желающих покинуть сектор Газа. Сейчас их 120 человек", — сказал Николенко. Он отметил, что украинские посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации прорабатывают возможные маршруты репатриации. "Держим эту ситуацию на особом контроле", — добавил представитель МИД. Напомнив, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По данным на вечер 14 мая, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе около 40 детей. Отметим, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировала.