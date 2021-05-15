Чтобы проверить, все ли в порядке с печенью, стоит сдать биохимический анализ крови. А уже по его результатам могут быть назначены дополнительные исследования. Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала эндокринолог Екатерина Григорьева. Показательные маркеры состояния печени Ферменты АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза) При повреждении печени они выше референса и чем выше цифра, тем интенсивнее происходит процесс разрушения (например, при вирусном гепатите показатель выше нормы в 10 и более раз). ⠀ Если показатели повышены, то для уточнения диагноза рассчитывают коэффициент где Ритиса. Это отношение АСТ к АЛТ. Оптимум: 1,33-1,75 Ед. / Л. Фермент ЩФ Выше референса указывает на патологию желчевыводящих путей, холестазе или употребления алкоголя накануне. После неудачного пилинга: косметолог рассказала, как быстро и легко восстановить кожу Фермент ГГТ (гамма-глутамилтранспептидазы) Оптимум — середина референса. Это катализатор биохимических процессов, крайне важен для метаболизма глутатиона — главного антиоксиданта в организме. Показатель выше референса означает отмирание тканей печени, поджелудочной железы и почек из-за воспаления, аутоиммунного или онкологического заболевания. Повышение ГГТ могут спровоцировать дискинезия желчевыводящих путей, жировой гепатоз, перебор с алкоголем, осложнения СД, пиелонефрит и гломерулонефрит. ГГТ — очень чувствительный маркер, если он выше референса — нужно выяснять причину.

Анализы (фото: pexels.com) Общий билирубин Оптимум: середина референса лаборатории. Выше референса говорит о том, что билирубин не выводится из организма, а накапливается в крови, часто при холестазе, патологиях желчевыводящих путей и гепатитах. протромбиновый индекс Ниже референса указывает на нарушение работы печени. Альбумин — белок, вырабатываемый печенью При гепатите, циррозе и других повреждениях клеток печени его уровень в крови ниже референса лаборатории. Общий белок Оптимум 70-74 г / литр. Показатель ниже референса косвенно указывает на нарушение работы печени. Напомним, эндокринолог рассказала, как диета может стать причиной проблем с зубами.