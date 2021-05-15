В Киеве произошла драка на Радужном массиве между двумя отдыхающими компаниями. После него одного из участников госпитализировали с тяжелыми травмами, но он умер. Полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киеве. Отмечается, что в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации с улицы радужной 47-летнего мужчины с телесными повреждениями. Пострадавшего с травмами головы и внутренних органов доставили в медучреждение для оказания помощи. Однако от полученных травм он скончался. В ходе проверки полиция выяснила, что мужчина отдыхал с компанией на озере в Радужном массиве. В какой-то момент у них вспыхнула ссора с группой отдыхающих, которая переросла в драку. Во время нее один из ее участников свалил его на землю и несколько раз ударил. Задержанному, жителю столицы 1998 года рождения, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего). Судом избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Напомним, в пятницу, 14 мая, в Одессе произошла перестрелка на Балтский дороге. В городе введена специальная полицейская операция "Перехват". Отметим, на днях в Киеве между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил из пистолета в оппонента. Стрелка задержали, пострадавшего доставили в больницу. Кроме того, в Ивано-Франковской области на автозаправке человек совершил стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.