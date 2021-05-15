Одиннадцатый выпуск проекта "Холостяк 11" ознаменовался большими переменами, которых раньше в шоу никогда не было — Михаил Заливако попрощался с одной из фавориток, зато позволил вернуться участника, выбыла. Стоит отметить, что церемония роз была напряженной, как никогда, а тройка участниц блистала в черно-красных нарядах в стиле современной Кармен. Предлагаем оценить луга Розали, Даши и Анны и выбрать тот, который вам больше по душе. Фото с одиннадцати церемонии роз появились в Instagram канала СТБ и в аккаунтах участниц. Так, бывшая жена экс-главы офиса президента Андрея Богдана — Анна Богдан пришла на церемонию в страстном и жгучем образе lady in red. Она красовалась в красном комбинезоне с брюками-палаццо и длинными атласными рукавами с разрезами. Талию девушка выделила черным поясом с камнями.

Анна, Даша и Розали покорили черно-красными образами роковых красавиц (фото: instagram.com/stbua)

Анна блистала в total red наряде (instagram.com/kate_ilchenko_) 24-летняя харьковчанка, певица и модель Розали Номбре появилась на церемонии в оригинальном черном комбинезоне с нюдовою диагональной полоской, разрезами спереди на брюках-клеш и контрастной красной бахромой в области талии. Плечи комбинезона были украшены эполетами в виде черно-красных бутонов.

Розали показала образ для одиннадцати церемонии роз (фото: instagram.com/rosali_kovbasa)

Розали выгодно подчеркнула стройную фигуру экстравагантным комбинезоном (instagram.com/kate_ilchenko_) Блондинка и спортсменка Дарья Ставнича предстала перед холостяком в черной атласном платье с прозрачной вставкой в районе декольте и двумя разрезами на Подоле, а также изюминкой образа — красным рукавом-шлейфом.

Даша покинула проект, но настроена оптимистично (фото: instagram.com/stbua) К слову, Михаил расстался с Дашей прямо перед финалом и девушка поехала домой. Она поделилась своими переживаниями и эмоциями с подписчиков. "У нас с Мишей был счастлив начало, красивая история наполнена волнением, искренностью, влюбленностью, но к сожалению этой истории пора заканчиваться. Проект просто развернул меня на 180 ° и показал, что все же не стоит бояться и скрывать свои чувства. Конечно же очень жаль, что на этом этапе наши отношения были прерваны, но жизнь на этом не остановилась! Конечно был изменен путь направлении, но он ведет к лучшему! И я этому уверена ", — оптимистично подчеркнула девушка. Напомним, что ранее Юлия Бельченко (Зайка), которая вернулась на проект, рассказала о своих эмоциях и призналась в любви Михаилу Заливако.