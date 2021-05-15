В Украине жилищные субсидии будут выдавать по новым правилам после переоформления, для чего получателям нужно подать новое заявление и декларацию. Глава Минсоцполитики Марина Лазебная раскрыла особенности процедуры и объяснила, кого могут лишить выплат. Об этом чиновник рассказала в эфире канала "Украина 24". Она уточнила, что министерство финансов осуществляет верификацию получателей всех выплат, и соответственно вносило постановление и новые правила субсидий. "Появились три новые критерии: была одна машина — стало две, было одно жилье — стало два, депозит более 56 000 гривен. Депозит — требует еще анализа, поскольку депозит в 56 000 гривен может быть даже у пенсионерки, которая собирала, а не снимала всю пенсию ", — рассказала Лазебная. Министр пообещала в ближайшее время внести изменения и "немножко поправить эти вещи, чтобы успокоить людей". Лазебная отмечает, что для переоформления субсидий у граждан есть 5 месяцев. Также чиновник напомнил, что оформить субсидию можно четырьмя способами: через интернет, по почте, в Центре предоставления административных услуг в Управлении соцзащиты. Глава Минсоцполитики высказалась о возможности лишения граждан права получать субсидию при обнаружении, что они не соответствуют требованиям для получения, и, соответственно, скольким людям придется возвращать уже назначены выплаты. "Я не могу сказать, что будет с депозитами … Вот сейчас 56000 гривен стоимость депозита, мы поднимем до 100 000 гривен — это точно. Я просто не знаю, сколько может быть отказов при наличии депозитного счета. Я точно знаю, что все остальные критерии … Это может быть отказ 3% от сегодняшнего количества домохозяйств ", — рассказала Лазебная. При этом министр добавила, что каждый отказ ведомство анализировать и при необходимости возвращать гражданам субсидии. Напомним, 14 апреля Кабинет министров Украины ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий.