День вышиванки в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая. В этом году праздник выпал на 20 мая. Этот праздник символизирует народный обычай носить традиционную вышитую одежду. Как появился этот праздник, что оно символизирует и как принято его отмечать — читайте в нашем материале ниже. История возникновения Дня вышиванки В 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила своим друзьям прийти на пары в вышиванках. Идею подхватили сначала другие студенты, потом преподаватели, а потом этот флешмоб покатился по другим городам Украины. Леся Воронюк вдохновил однокурсник, который ходил в вышитой рубашке на пары в день. Идею поддержали и выбрали дату — третий четверг мая. Праздник популяризирует национальную украинскую одежду и сохранения культурных традиций. Как отмечают День вышиванки Вышиванка стала популярной не только в Украине, но и за ее пределами. За все годы со дня возникновения этого праздника, отмечать его стали не только в Украине, но и в других странах. В 2018 году в нескольких странах (Канада, Таиланд, Турция, Австралия, Хорватия) провели акцию "Рожденные в вышиванке" и всем младенцам подарили вышитые украинские сорочки. Традиционно в этот день люди надевают вышитые рубашки, блузы и платья на работу, учебу или прогулку. Также обязательным является коллективное фото — в День вышиванки такими снимками пестрят все социальные сети. В последние годы стали проводить парады вышиванок, в разных городах — ярмарки и распродажи. Сетевые магазины по сей день предлагают акции и скидки на вышитые блузки и рубашки. Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы назвали свои любимые праздники.