Греция официально открылась для туристов 15 мая, начав летний сезон. В страну прибыли первые отдыхающие после длительного перерыва, вызванного коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

После месяцев ограничений на локдауни Греция на этой неделе также открыла свои музеи и известные археологические памятники, включая древний Акрополь.

С сегодняшнего дня иностранных туристов допускать в Грецию, если они были привиты или могут показать отрицательные результаты теста на COVID-19. Путешествия между регионами, в том числе на острова, также будут разрешены для тех, кто имеет отрицательные тесты или прививки.

Греция разворачивает кампанию по вакцинации на своих островах и надеется прививать большинство населения там до конца июня. Правительство заявляет, что вакцины и быстрые тесты, а также теплая погода, благодаря которой мероприятия можно проводить на свежем воздухе, позволят туристам безопасно путешествовать.

На острове Миконос в Эгейском море при посадке одного рейса восстановления туризма поздравили водным салютом.

Остров Корфу в Ионическом море встретил гостей из Германии и Франции.

Греки также поздравили отмены ряда карантинных мероприятий. В субботу многие выехали на острова или дома для отдыха на материке.

"Первые выходные свободы", — провозгласило "Альфа-ТВ" во время трансляции из порта Пирей.

Во время первой волны пандемии Греция имела лучшие эпидпоказателям, чем большая часть Европы, но позже в 2020 году рост количества заражений заставило страну ввести локдаун для защиты своей системы здравоохранения.

В одиннадцатимиллионному Греции пока зафиксировано 373 881 случаев заражения и 11 322 смертей. Напомним, границы Греции открылись для Украинской уже 14 мая. Для того, чтобы попасть в страну, туристам нужно: — заполнить электронную форму PLF на сайте travel.gov.gr до прибытия в Грецию (форма PLF с QR-кодом нужна для пересечения любого въездного пункта) — подать сертификат о вакцинации от коронавируса, завершенную менее чем за 14 дней до въезда (сертификат на английском языке). При этом сертификат вакцинации можно заменить отрицательным ПЦР-тестом, проведенным не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Грецию, или сертификатом о перенесенной болезни.