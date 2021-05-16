Армия обороны Израиля объяснила вчерашний удар по многоэтажке "Аль-Джала" в секторе Газа. В этой башне были офисы международных СМИ, в частности американского агентства Associated Press. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ на странице в Twitter. Как пояснили израильские военные, в башне "Аль-Джала" находился оперативный штаб военной разведки боевиков ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, штаб собирал информацию о удары по Израилю, изготовлял оружие и размещал оборудование, чтобы помешать операциям израильской армии. "Мы предупредили гражданских в здании о нанесении удара, опасаясь за их безопасность, и дали им достаточно времени для безопасной эвакуации. ХАМАС и" Исламский джихад "использовали это время для эвакуации своих вещей из здания. Мы были готовы заплатить эту цену, чтобы не нанести ущерб гражданским ", — заявили в ЦАХАЛ. В израильской армии отметили, что ХАМАС "предпочитает прятаться среди мирных жителей", когда совершает нападения на Израиль, но не дает боевикам "иммунитета от ударов ЦАХАЛ". Напомним, в ООН выразили обеспокоенность по поводу удара ЦАХАЛ по башне "Аль-Джала", где размещались редакции СМИ. Генсек ООН напомнил всем сторонам конфликта, что подобные удары нарушают международное право. Добавим, вчера ЦАХАЛ также уничтожил несколько домов высокопоставленных боевиков ХАМАС в секторе Газа.