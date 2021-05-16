К началу лета осталось все две недели. Холодная и неприветливая весна сделала все, чтобы люди уже отчаялись дождаться тепла. Но лето наступит по календарю и прогнозы погоды уже достаточно оптимистичны. Что нужно успеть сделать за эти две недели, рассказали в материале Simlbeyond. Запланируйте сделать то, чего вы никогда не делали Это может быть прыжок с парашютом, поездка в неизведанное место, путешествие, прогулка, катание на лошадях в горах, концерт любимой группы или невероятная вечеринка в пижамах. Дайте себе слово, что сделаете то, о чем давно мечтали — пусть это будет даже небольшое желание, но оно даст вам ощущение счастья, удовольствия и поможет получить новые и незабываемые эмоции. Спланируйте путешествие Лето — период путешествий и поездок и самым волнующим иногда оказывается планирования и предчувствие самой поездки. Тщательная подготовка поможет насладиться моментом и получить невероятные впечатления. Выберите направление, сравните цены на билеты и проживание, составьте список того, что хотите увидеть. Это может быть не только поездка в экзотическую страну, но и даже путешествие в соседний город. Проводите закат Их были уже тысячи ничего удивительного в них нет. Но чаще всего мы не делаем это целенаправленно, а провожаем солнце вечером в дороге с работы или из окна своего дома. Спланируйте встреча с друзьями — на набережной или выбирайтесь на машине за город, проведите вечер в гармонии и покое с близкими людьми, любуясь небом. Избавьтесь от лишнего К началу лета стоит выделить время на генеральную уборку в шкафах, чтобы встретить новый сезон полностью обновленными. Постирайте и уберите теплую одежду, переберите свой гардероб — отправьте одежду на дачу, раздайте друзьям или тем, кто в нем нуждается. Приготовьте свой летний гардероб на все случаи жизни. Покупайте фотоальбом или блокнот для заметок Мы привыкли уже все хранить на телефонах, флешках и компьютерах. Но это так приятно — открыть альбом и посмотреть снимки, которые напомнят о важных моментах вашей жизни. Или перевернуть красивый блокнот или Скетчбук, в котором есть интересные мысли, идеи, отметки или наброски из путешествий. Зимой такой блокнот вам поможет окунуться снова в атмосферу лета. Научитесь чему-то новому этим летом Энергия и силы летом обычно на подъеме и стоит использовать это время для своего собственного развития. Это может быть новый вид спорта, рисование, танцы, походы по музеям или на лекции. Запишитесь на курс йоги, освойте серфинг, купите абонемент в спортзал, научитесь плавать или прослушайте курс лекций онлайн на интересную тему. Посвятите один день лично себе В идеале такое нужно делать не только в преддверии лета, но и, хотя бы раз в одну-две недели. Пусть это станет определенным ритуалом — ванна с ароматическими свечами и бомбочками, испытайте новый скраб для лица и тела, купите маску для волос. Приготовьте себе завтрак из тех продуктов, которые давно хотели попробовать. Читайте книгу или смотрите фильм — не занимайтесь ничем важным и утомительным. Погуляйте в парке. Обновите свой гардероб После уборки в шкафах точно захочется купить что-то новое. И лето — лучшее время для новой одежды. Сарафанов и платьев много не бывает. Собирайте подруг и отправляйтесь на шопинг в последние дни весны, поскольку летом на это может не оказаться времени. Приготовьте свой велосипед для прогулок Если у вас есть "железный конь", то его нужно приготовить к летнему сезону — помыть, накачать шины, проверить его работоспособность. Если хочется чего-то нового — покрасьте его или прицепите корзину для пикников. Если у вас нет велосипеда — задумайтесь о его покупке. Приготовьтесь к летних пикников Пикники — самое приятное летом и не требует особых планировок и расходов. Но в доме должен быть необходимый набор предметов для вылазки на природу — корзину с набором посуды, сумка-холодильник, плед, беспроводная колонка. Также стоит позаботиться о защитных средствах от насекомых, подушечки для сидения, полотенца и различные приятные мелочи, которые также могут понадобиться за городом. Напомним, ранее мы писали о том, названы лучшие места для идеального загородного отдыха. А также рассказывали о том, где находятся лучшие парки возле Киева для прогулок на выходных.