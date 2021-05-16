Лига арабских государств (ЛАГ) обвинила Израиль в эскалации военного конфликта в секторе Газа. Организация осудила действия израильских военных и призвала к запуску мирного процесса на международно-правовой основе. Об этом говорится в специальном заявлении строй, опубликованном в Facebook организации. В заявлении подчеркивается, что Израиль "несет полную ответственность за нынешнюю агрессивную войну, эскалацию и все преступные действия", связанные с обострением конфликта между Израилем и палестинскими группировками. В организации осудили действия Израиля в Секторе Газа, назвав "варварскими удары" по населенным пунктам анклава, которые привели к многочисленным жертвам. В строй потребовали от международного сообщества, стран-членов Ближневосточного "квартета", региональных и международных организаций, а также от Совбеза ООН немедленно вмешаться в конфликт, чтобы "положить конец трагедии, начавшейся в 1948 году, и остановить агрессивную войну против палестинцев". В организации также отметили важность "запуска мирного процесса на международно-правовой основе для прекращения оккупации и укрепления Независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме". Напомнив, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской — почти 140, в том числе около 40 детей. Отметим, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировала.