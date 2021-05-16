Погода в Украине до конца мая готовит нам период значительных осадков в виде дождей, иногда сильных ливней и гроз. Также ожидаются температурные "качели" с относительным — как для последнего месяца весны — похолоданием в определенные дни. Такой прогноз на две недели дали синоптики на сайте Gismeteo. Погода до конца мая в разных облцентрах Украины В Киев после солнечной и теплой воскресенье, 16 мая, с температурой днем под 23 градуса, уже с начала следующей недели начнется дождевая ясно. С 17 по 20 числа будут сильные дожди и грозы, затем с 21 по 23 мая — облачно, и с 24-го вернутся осадки. Столбики термометров в период с 17 по 24 мая включительно колебаться в пределах +15 … + 18 градусов, затем к концу месяца ожидается около +19 … 22 градусов. Во Львове с 16 мая и до конца месяца — осадки практически ежедневно: грозы, ливни и дожди. Похолодание выпадет на вторник, 18 мая, когда столбики термометров опустятся днем до +14 градусов, затем до субботы, 22-го, снизятся еще до +13 градусов, а последнюю неделю мая температура воздуха будет колебаться в пределах +18 … + 20 градусов . В Харькове солнечные дни выпадут только на 16 и на 27 мая, а в другие дни — дожди, причем в период 19 21-24 и 28-го будет лить "как из ведра". Если следующую неделю начнется температурой воздуха до +27 градусов, то уже со следующего дня столбики термометров будут опускаться, и к выходным 22-23 мая достигнут 15 градусов, после чего снова начнутся подниматься до +25 градусов до последних выходных весны. В Одессе до конца мая дождливая погода будет чередоваться редкими ясными днями и переменной облачностью. Осадки прогнозируются: 17-18, 20-21, 23, 27 и 29-го. Значительных скачков температуры воздуха в Южной Пальмире не предвидится — столбики термометров в дневное время колебаться между +16 и +21 градусами. В Днепре ясные и солнечные дни в период до конца мая можно пересчитать по пальцам одной руки, а вот осадков, которые начнутся с понедельника, будет много. Холодной и мокрой датой в эти две недели будет 22 число, когда ожидается мощный ливень с грозой и до +16 градусов. Но в целом, несмотря на дожди, столбики термометров к лету будут показывать около +19 … + 26 градусов. В Херсоне с 16 по 18 мая — дожди, а 17-го прогнозируется сильный ливень с грозой, температура воздуха начнет опускаться до +19 градусов. 19 мая будет солнечный день, после которого снова начнутся осадки, а столбики термометров упадут до +17 градусов. Последняя неделя лета ожидается преимущественно дождливый, но температура станет повышаться до +23 градусов до выходных. В Чернигове в воскресенье, 16 мая, будет тепло и солнечно, но уже с начала следующей недели и до конца месяца прогнозируются осадки и пасмурная погода. Ливни с грозами ожидаются 18-19 и 24-го. Холодными датами станут 20 и 24 мая — с температурой днем до +16 градусов. В остальные дни столбики термометров в среднем будут показывать около + 18 … + 21 градус. В Хмельницком до конца месяца — осадки, порой весьма значительные. Так, ливни с грозами синоптики прогнозируют 18-19 мая, а "просто" сильные дожди — 23, 25-26 мая. Самым холодным днем в указанный период станет 23 число с температурой до +14 градусов. В остальное время температура воздуха будет колебаться в пределах +16 … + 23 градусов. В Запорожье солнечных дней тоже будет совсем не много — всего три: это 16, 25-26 мая, когда столбики термометров покажут +26, +22 и +25 градусов соответственно. В целом же температура воздуха до конца месяца будет колебаться в пределах около +19 … + 23 градусов, но вот 22 мая опустится до +16 градусов, и это станет самой холодной датой. Сильные ливни с грозой ожидаются 20, 22 и 24 мая, а в другие дни — дожди или пасмурная погода. Ранее сообщалось, что синоптики предупредили об ухудшении погоды и о грозах в Киеве и ряде областей.