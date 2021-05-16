Сети автозаправочных станций ОККО, WOG и SOCAR с 15 мая приостановили продажу премиального дизельного топлива и бензина. Это связано с введением предельного уровня торговой надбавки к средней цене на топливо. Об этом говорится в заявлениях компаний. В ОККО отметили, что с пятницы в связи с введением госрегулирования цен на топливо на АЗК временно приостановили реализацию PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной для сети, пояснили в компании. В компании WOG рассказали, что вынуждены прекратить реализацию премиального топлива 95 Mustang и ДТ + Mustang. Это связано с обнародованием постановления КМУ, предусматривает введение временного госрегулирования цен на топливо. Сеть SOCAR также приостановила реализацию премиального топлива. "15 мая мы скорректировали цены на основные виды топлива с учетом введенных ограничений. В то же время компания вынуждена временно приостановить реализацию премиального топлива — NANO 95, Diesel Nano Extro, а также начисления дополнительных скидок для наших клиентов к получению дополнительных разъяснений регулятора", — говорится в сообщении компании. При этом сеть АЗК UPG! скорректировала стоимость горючего, но реализацию одного из видов не прекращает. "Нами в срочном порядке были скорректированы стоимость горючего. Хотим подчеркнуть, что мы не останавливаем реализацию одного из видов топлива, только снижаем стоимость премиального upg100", — говорится в сообщении. ⠀ Напомним, Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Решение принято на заседании правительства 14 мая. Как писало РБК-Украина, рост цен на бензин возобновилось в начале мая. В частности, сразу после выходных, стоимость топлива выросла на 20 копеек. Затем рост цен продолжился. В итоге цена бензина А-95 поднялась на 80 копеек за литр.