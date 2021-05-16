Жиры бывают вредные и полезные. Чтобы оставатися здоровыми, тактика проста: убираем из рациона вредные, добавляем полезны. Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Екатерина Григорьева К чему приводит диета с пониженным потреблением правильных жиров: Аменорея у женщин. Сухость кожи, волос, слизистых, преждевременное старение и образование морщин. Зуд и усталость глаз. Ожирение, так как при недостатке жиров в рационе вы перебираете с углеводами. Сложности с зачатием у женщин, если содержание жира в организме меньше 18%. Плохое усвоение жирорастворимых витаминов. Снижение выработки сурфактанта, осуществляет защитную и дыхательную функцию в легких на уровне альвеол. Падение работоспособности, концентрации внимания, проблемы со сном. У детей задержка роста и полового развития. Трансжиры и продукты, которые содержат, стоит из рациона убрать. А также значимо ограничить употребление растительных масел, в которых соотношение Омега 3 жирных кислот в Омега 6 более 1: 4. От простуд к проблемам с зачатием: эндокринолог рассказала, к чему может привести отказ от жиров Продукты, содержащие насыщенные жиры, приветствуются, но они должны быть цельными и занимать не весь объем суточного жира, а только его часть. — Мясо (говядина, телятина, баранина и т.д.). — Субпродукты. — Сало и животный жир. — Жирные сливки, сливочное и топленое масло. — Выдержанный сыр. — Кокос и продукция из него. — Какао-масло. Ежедневно в рационе обязательно должны быть моно- и полиненасыщенные жиры.

Авокадо и яйца — полезные жиры (фото: pexels.com) Список полезных жиров, которые нужны каждый день Авокадо. Растительные масла с оптимальным соотношением Омега 3 и 6 жирных кислот. Оптимально сирочавлени. Оливковое масло масло. Орехи и семечки (особенно лен и чиа) и муку из них. Оливки. Жирные сорта рыбы и морепродукты. Яйца. Ранее мы писали, почему популярный сухой массаж щеткой стоит попробовать каждому.