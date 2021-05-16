Спасатели ликвидировали пожар в Лисецкий центральной районной больницы Ивано-Франковской области. Огонь вспыхнул в ординаторской на втором этаже. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). Информация о возгорании в Лисецкий ЦРБ поступила дежурному управления ДСНС 15 мая в 13:59. На место пожара выехали спасательные расчеты. По прибытии на место происшествия они обнаружили потолочное возгорания в ординатуре, расположенной на втором этаже больницы. Спасателям удалось локализовать огонь и в кратчайшие сроки его потушить. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: последствия пожара в ЦРБ в Ивано-Франковской области (facebook.com/MNSIFR) Напомним, 15 мая на трассе Житомир-Черновцы возле с. Веселовка Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. После столкновения машины загорелись. В результате минимум четыре человека погибли. Отметим, ранее в Укргидрометцентре объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая. РБК-Украина писало, что 12 мая в Ивано-Франковске загорелось Складское помещение в районе аэропорта. Дым от пожара был виден за десятки километров. Спасатели ликвидировали возгорание.