Пророссийские боевики за минувшие сутки, 15 мая, 16 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов пострадал украинский военнослужащий. Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook. Оккупанты из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем обстреливали Водяное, а в районе Песков применил еще и стрелковое оружие. Вблизи Новгородского пророссийские боевики также дважды применяли минометы 120-го и 82-го калибров. Под минометный огонь попадали и военные в районе Широкино и Невельского. Кроме того, обстрелы зафиксировали у населенных пунктов Старогнатовка, Опытное, Гладосово и Марьинка. Оккупанты применяли гранатометы, вооружение боевой машины пехоты, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. На все обстрелы противника украинские военные открывали огонь. "Вчера один военнослужащий из состава ООС получил ранения. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и отправили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего — удовлетворительное", — сказали в штабе. С начала воскресенья на Донбассе также зафиксировали одно нарушение режима "тишины". Российские наемники из стрелкового оружия открыли огонь у Новотошковское. Напомним, 13 мая на Донбассе погиб военнослужащий из Черниговской области. Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что снайперские прицельные выстрелы в Донбассе почти ушли в прошлое.