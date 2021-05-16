Уже совсем скоро в Киеве начнут ездить новые трамваи К1Т306, которые выпускает Днепровский завод. Известно, что столица приобретет 20 таких транспортных средств украинского производства. Как выглядят новые трамваи, которые будут курсировать Киевом, и в чем их отличие от других — читайте в нашем материале ниже. В чем особенность новых трамваев Вагон низкопольного трамвая длиной 27 метров с электромагнитными тормозами имеет три секции. Каждая секция стоит на тележке, два из них моторные поворотные. В салоне содержится система климат-контроля, USB-разъемы и камеры видеонаблюдения.

Фото: салон трамвая (facebook.com/tatrayug) Также трамвай оборудован для пассажиров-инвалидов или беременных женщин: обозначены места с фиксацией для инвалидных колясок и детских колясок внутри салона, пандусы для посадки и высадки у входа, кнопки выхода на нижнем уровне, удобно размечены сиденья для беременных женщин. В компании, производящей такие трамваи, говорят, что по желанию заказчика можно добавить еще автономный привод, систему подсчета пассажиров, элементы сигнализации, мониторы для пассажиров, Wi-Fi и др. Или заказала киевская власть такие функции для трамваев — не известно. Но многие надеются, что ответ на этот вопрос положительный.

Фото: такие трамваи будут ездить в Киеве (facebook.com/ol.vasilyev и facebook.com/tatrayug) Напомним, что скоростной трамвай в Киеве планируют продлить до "Дворца спорта". Также мы писали, что в ходе строительства метро на Троещину в столице построят пять новых станций.