В субботу, 15 мая, в Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает NBC. Инцидент произошел в 21:00 по местному времени. Одного из пострадавших полиция обнаружила на месте происшествия, остальные четверо самостоятельно добрались в окружающую ликарню.Точних данных о состоянии пострадавших пока нет, однако предполагается, что их жизни ничего не угрожает. Напомним, в американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, произошла стрельба во время празднования дня рождения. В результате инцидента погибли семь человек. Также во Флориде устроили стрельбу в торговом центре. В результате пострадали минимум 5 человек. Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.